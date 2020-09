Farmacisti in Aiuto: insieme alle farmacie di Fiumicino per il “Fondo di Solidarietà”

Con l’emergenza sanitaria ancora in corso, aiutare gli altri diventa sempre più una necessità. Farmacisti in Aiuto, tra i suoi tanti progetti, ha coinvolto alcune farmacie sul territorio di Fiumicino, come la Farmacia della Stazione a Maccarese e la Farmacia Spada di Fregene, in una raccolta fondi destinata ai più bisognosi.

In particolare, in queste farmacie è presente un salvadanaio dove vengono raccolti i soldi che la gente decide di donare in beneficenza. Tale denaro è destinato al progetto “Fondo di Solidarietà”, che ha l’obbiettivo di ripartire proprio dal territorio del Comune di Fiumicino per sostenere famiglie che si trovano in un momento di difficoltà: fare la spesa, sostenere le spese scolastiche di un figlio, pagare una visita medica o dentistica sono piccoli, grandi, ostacoli della quotidianità che diventano fin troppo spesso “insormontabili”, fino a trasformarsi in una fonte di preoccupazione e di forte disagio nella sfera personale ma anche relazionale.

Con il “Fondo di Solidarietà” si cerca di dare una speranza per superare tutti questi ostacoli. Basta versare il proprio resto, o quanto si preferisce, negli appositi salvadanai posti nelle farmacie.

L’iniziativa vuole essere la risposta ad una crescente vulnerabilità sociale di alcuni cittadini del territorio in cui la nostra Onlus opera e si suddivide in tre sotto-progetti:

Spesa solidale – da destinare all’acquisto di beni di prima necessità e, genericamente, “fare la spesa” all’interno di supermercati convenzionati.

– da destinare all’acquisto di e, genericamente, “fare la spesa” all’interno di supermercati convenzionati. Scuola solidale – da destinare all’acquisto di materiale scolastico per studenti di tutti gli ordini e gradi, quali libri di testo, vocabolari, cancelleria, zaino, altro materiale necessario.

– da destinare all’acquisto di per studenti di tutti gli ordini e gradi, quali libri di testo, vocabolari, cancelleria, zaino, altro materiale necessario. Ticket solidale – da destinare all’acquisto di voucher per effettuare visite mediche specialistiche o esami clinici urgenti presso presidi sanitari con cui abbiamo avviato un partenariato.

I volontari di Farmacisti in Aiuto si occuperanno di raccogliere le necessità dei potenziali beneficiari, valutare le richieste, acquistare il materiale e consegnarlo.

“Siamo orgogliosi delle tante persone che, con un piccolo gesto, decidono di sostenere il nostro progetto – dichiara Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto -. Abbiamo tanti obiettivi futuri: vogliamo ampliare il numero di beneficiari, estendere “Spesa Solidale”, “Ticket Solidale” e “Scuola Solidale” ad altri servizi, instaurare Partnership e convenzioni con realtà locali, istituzioni, imprese e non solo. Tutto questo per dare una speranza a chi ne ha più bisogno”.

In questo periodo riparte la campagna per il 5×1000, che consente ai contribuenti di destinare una parte delle imposte dell’Irpef a favore delle Onlus come Farmacisti in aiuto. In sede di dichiarazione dei redditi, basterà inserire il Codice Fiscale 97427160581 per contribuire in prima persona a realizzare molti progetti solidali.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro” ,a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567.

(Il Faro online)