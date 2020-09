Guardia di Finanza: Gerardo Totaro è il nuovo Capitano della compagnia di Latina

Latina – Passaggio di consegne alla Compagnia della Guardia di Finanza di Latina, dove il Capitano Davide De Meo, alla guida del reparto pontino da quattro anni, ha lasciato il comando al Capitano Gerardo Totaro.

“L’Ufficiale cedente si trasferisce dal territorio pontino per andare a prestare servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, – dichiara la Guardia di Finanza di Latina – dopo un intenso lavoro operativo nel capoluogo che l’ha visto protagonista, oltre alla gestione del locale reparto territoriale, anche e contestualmente quale Comandante del Gruppo di Latina in sede vacante, andando così a coordinare le attività non solo della Compagnia di Latina, ma di tutti i reparti della Guardia di Finanza dell’area nord della provincia.

Il Capitano Gerardo Totaro, laureato in Giurisprudenza, giunge nel pontino dalla Tenenza di Ischia, dove ha condotto diverse indagini di polizia economico-finanziaria, anche connesse all’indebita percezione di finanziamenti pubblici”.

“Ringrazio i vertici delle Fiamme Gialle per la fiducia a me accordata nel conferimento del prestigioso incarico – commenta Totaro, nel suo intervento di saluto -. Assicuro il massimo impegno ad esercitare un’azione di comando equilibrata ed efficace, sempre attenta alle esigenze dei cittadini e a garantire la sicurezza e la tutela dell’economia legale”.

“Ringrazio il Capitano Davide De Meo – conclude Il Comandante Provinciale Col. t.ST Michele Bosco – per l’importante attività svolta in questi quattro anni e rivolgo un augurio di “buon lavoro” al Capitano Gerardo Totaro”.

