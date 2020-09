Nuovi mezzi sulla Orte – Fiumicino Aeroporto: arrivano i treni Rock

Fiumicino – È arrivato oggi, 15 settembre 2020, sui binari del Lazio il secondo treno Rock di Trenitalia. A due mesi dall’arrivo del primo, è pronto a entrare in servizio anche il secondo della flotta di treni ultramoderni, ecosostenibili e spaziosi di Trenitalia, in accordo con la Regione Lazio.

Il treno sarà in servizio sulla FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto e sarà impiegato anche sulla FL3 Roma-Viterbo e fa parte di una flotta che comprende l’arrivo in regione di 65 nuovi treni Rock entro il 2024.

I nuovi convogli, studiati per garantire alti standard di comfort, sono sostenibili e riciclabili. Permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. Inoltre, al loro interno è possibile trasportare fino a 18 biciclette.

In arrivo altri treni

Nel programma di investimento pluriennale del Gruppo FS Italiane nel Lazio si prevede di far arrivare in Regione, entro il 2024, 4 treni 200 km/h e 3 treni bimodali rinnovando al 100% la flotta viaggiante portando l’età media dei convogli dai 14 anni del 2018 a 6 nel 2024.

