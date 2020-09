Recovery fund, Conte agli studenti di Norcia: “Se perdiamo la sfida potete mandarci a casa”

Perugia – “E’ bello vedere che anche a livello europeo abbiano chiamato il grande piano di intervento per i paesi più sofferenti ‘Next generation eu’, è un progetto per voi. Tutti stanno mettendo a punto i piani, il nostro è già in fase avanzata di studio e approfondimento ed è dedicato a voi. Se noi perderemo questa sfida, voi avete il diritto di mandarci a casa”. Così il il premier Giuseppe Conte durante la visita di oggi, 15 settembre 2020, all’Istituto superiore Battaglia di Norcia.

Conte è stato accolto da applausi e ‘colpi di gomito’. Dopo la visita ai ragazzi dell’istituto, che gli hanno donato una targa con scritto ‘La terra può tremare ma se si edifica sul cuore le fondamenta saranno sempre solide’, il Premier si è concesso una passeggiata per le vie del centro, anche per tastare il polso della ricostruzione. Chi offre un bicchiere di vino, chi uno spicchio di formaggio o una fetta di prosciutto.

Una negoziante del corso ha lasciato la bottega e si è diretto a passo spedito verso il presidente del consiglio, lamentando ritardi nella ricostruzione. Una signora si è commossa, lamentandosi della burocrazia e raccontando di una vita ferma dal 2016. Conte ha ascoltato, con il sindaco Domenico Alemanno, e rassicurato la signora, entrando nel dettaglio di circolari e ordinanze con l’aiuto del primo cittadino. Quindi la promessa: “Signora, stia tranquilla. Tanto io tornerò e voglio rincontrarla, le chiederò della sua pratica. Stia davvero tranquilla, tanto io torno sempre”.

“Dobbiamo dire a tutti che la ricostruzione non può avvenire nell’arco di pochissimi anni – conclude Conte -. Occorrerà quindi un arco temporale minimo, un quinquennio è credibile. Garantiamo massimo impegno e costanza, dobbiamo essere aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle criticità che si manifestano e si manifesteranno”.