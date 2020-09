Referendum, a Nettuno sarà attivo il servizio di trasporto per gli elettori con disabilità

Nettuno – In occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 il Comune di Nettuno mette a disposizione un servizio di trasporto per permettere agli elettori con disabilità, privi di mezzi propri, di raggiungere il seggio elettorale di appartenenza.

Tutti gli elettori disabili che intendano usufruire del servizio, che sarà effettuato con pulmini attrezzati anche per il trasporto delle sedie a rotelle, possono prenotarlo entro venerdì 18 settembre 2020 comunicando:

-nome e cognome;

-indirizzo;

-recapito telefonico;

-sede del seggio elettorale di appartenenza;

-utilizzo o meno della sedia a rotelle;

-eventuale presenza di un accompagnatore;

-il giorno e l’orario nei quali si desidera usufruire del servizio.

Il Comune rende noto che le prenotazioni possono essere presentate all’Ufficio Consulenza per la Disabilità nella sede comunale “Ex Ostello” in via della Vittoria n. 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30, telefonicamente al numero 06 98889326, o con una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ufficio.disabili@comune.nettuno.roma.it.

Nel caso in cui l’elettore con disabilità non effettui alcuna prenotazione potrà comunque richiedere il servizio, il giorno delle elezioni, contattando l’Ufficio Elettorale al numero 06 98889253.

Al fine di evitare assembramenti per l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 ed in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti, è stato attivato il servizio online esclusivamente per la richiesta delle tessere elettorali.

Per inoltrare la richiesta basterà scaricare il modello richiesta tessera elettorale, l’eventuale delega in caso di necessità, e inviarlo compilato e firmato assieme ad una copia di un documento d’identità del richiedente all’indirizzo mail: referendum2020@comune.nettuno.roma.it .Al ricevimento della richiesta sarà inviata una mail di risposta con appuntamento per il ritiro della nuova tessera elettorale.

Il Comune di Nettuno ricorda, inoltre, che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovano in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, potranno esprimere il voto presso il proprio domicilio. Per farlo entro domani 15 settembre 2020, l’elettore dovrà far pervenire all’indirizzo ufficio.elettorale@comune.nettuno.roma.it i seguenti documenti:

-una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso:

–un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre 2020, che attesti l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19.

