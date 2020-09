Torna operativo il Centro unico di prenotazioni all’ospedale di Latina

Latina – Da ieri, lunedì 14 settembre, ha ripreso l’attività CUP presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Lo fa sapere la direzione generale dell’Azienda sanitaria locale del capoluogo pontino

“Gli sportelli – scrive in una nota l’Asl – sono provvisoriamente collocati presso una tensostruttura antistante il Poliambulatorio ospedaliero (Lato via Achille Porfiri) e sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12”.

Per ridurre gli accessi presso strutture sanitarie l’Azienda raccomanda di “utilizzare in via preferenziale per le prenotazioni il Call Center Regionale 069939 e i servizi di pagamento delocalizzati (Farmacie convenzionate, punti Sisal e Pagonline Regione Lazio)”

Nel caso in cui si renda necessario l’accesso nella struttura sanitaria “si ricorda agli utenti il rispetto delle nor-me generali di sicurezza antiCovid-19. Divieto di accesso – evidenzia l’Asl – in caso di temperatura superiore a 37,5° C e/o sintomi riferibili ad infezione da Sars Cov2 e/o provenienza da zone a rischio e/o contatti con persone Covid positive negli ultimi 14 giorni.

Rilevazione temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi, a cura del personale addetto. Obbligo di utilizzo delle mascherine e della sanificazione delle mani all’interno dei locali. Rispetto della capienza massima e del mantenimento del distanziamento fisico di almeno 1 metro”.