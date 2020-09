70° Stormo di Latina, nuova guida per il 207° gruppo di volo

Latina – Cambio di guida per il 207° gruppo di volo del 70° Stormo di Latina, che vedrà la Maggiore Emma P. come nuovo Comandante.

Una sobria, ma al contempo sentita cerimonia ha fatto da sfondo quest’oggi, mercoledì 16 settembre, presso l’aeroporto militare “Enrico Comani” di Latina Scalo, al passaggio di consegne tra il T.Col Giovanni Maria P. Comandante uscente del 207° Gruppo Volo e il Maggiore Emma P. Comandante subentrante. L’evento presieduto dal Col. Michele Grassi, Comandante del 70° Stormo “G. C. Graziani”, ha visto la partecipazione di una ristretta rappresentanza del personale in forza presso le diverse Articolazioni dello Stormo e del personale tutto del 207° Gruppo Volo, oltre che dei parenti più stretti dei due Ufficiali in avvicendamento, nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni in vigore per far fronte all’attuale situazione emergenziale.

Nel proprio discorso di commiato, il T.Col. Giovanni Maria P. ha voluto ricordare il periodo trascorso al Comando del 207° Gruppo Volo “come un anno non certo semplice, ma anzi forse fin troppo ricco di sorprese e colpi di scena che, qualche volta, mi hanno lasciato pensieri ben oltre l’orario di servizio” ma allo stesso tempo ricco di sfide e di traguardi importanti raggiunti anche quando “a seguito della pandemia mondiale e del conseguente stop temporaneo dell’attività volativa, nonostante le mille difficoltà abbiamo come Gruppo Volo continuato a garantire l’attività di selezione al volo dando lustro a tutto il 70° Stormo”. Rivolto al comandante subentrante le ha augurato il proprio “in bocca al lupo per questo periodo di comando che ti accingi ad affrontare. Sono certo che sarà un periodo entusiasmante e sicuro che, grazie alle tue capacità riuscirai a portare a termine nel migliore dei modi”.

A ricevere in consegna lo stendardo del 207° Gruppo Volo il Maggiore Emma P. la quale ha espresso il proprio ringraziamento al Comandante di Stormo e alle Superiori Autorità per la fiducia accordata e ha voluto rivolgere un sentito pensiero al Comandante di gruppo uscente per il grande lavoro svolto. Originaria di Latina, dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo “Dante Alighieri”, il Maggiore Emma P. è stata tra le prime donne ad entrare in Aeronautica Militare nel 2000 con il corso Aquila V superando con successo le diverse prove concorsuali e l’impegnativa selezione al volo per l’acquisizione del Brevetto di Pilota d’Aeroplano (BPA) svolta presso il 70° Stormo. Pilota Militare, istruttore di Volo, abilitata su diverse tipologie di aeroplani e forte di una diversificata esperienza acquisita in Italia e all’estero, il Maggiore Emma P. nell’assumere il comando del 207° Gruppo ha voluto esprimere la propria visione di squadra volta al raggiungimento di un obiettivo comune sul quale improntare il periodo di Comando appena iniziato e ha proseguito dicendosi ”…profondamente convinta del significato della nostra missione: l’Aeronautica ci sta chiedendo di individuare e formare, in nome e per conto suo, i suoi futuri piloti. Non è cosa da poco! Sta riponendo la Sua fiducia nella nostra professionalità, continuiamo a fare del nostro meglio per onorarla. Nel dire questo non mi sto rivolgendo solo ai piloti del 207° Gruppo Volo, ma a tutti i piloti dello Stormo, come pure al personale delle altre articolazioni del Reparto. Ritengo che tutti, direttamente o indirettamente, debbano essere consapevoli del contributo che forniscono per l’assolvimento della stessa missione”.

A conclusione della cerimonia, il Col. Grassi, nel corso del suo breve indirizzo di saluto, ha ringraziato il Comandante uscente per l’ottimo lavoro svolto e augurandogli ogni successo, si è detto certo che il futuro professionale saprà riservargli sempre maggiori soddisfazioni. Rivolgendosi al Maggiore P. l’ha esortata a proseguire “…nella continuità del solco tracciato dal tuo predecessore per il raggiungimento di sempre maggiori traguardi. Il futuro delle nuove generazioni di piloti dell’AM risiede anche nelle tue mani, sta a te tracciare la linea guida per formare non solo le competenze, ma essere di esempio e di ispirazione per i piloti del futuro. Sono sicuro che il tuo personale e lo Stormo tutto ti sarà di supporto in questo incarico sì oneroso, ma pieno di grandi soddisfazioni”.

Il 70° Stormo, scuola di volo dell’Aeronautica Militare avente sede sull’Aeroporto Militare “Enrico Comani” di Latina, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e Terza Regione Aerea con sede a Bari, e da oltre sessantanni assolve ai compiti istituzionali di selezionare e addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e cadetti di altre Nazioni.

La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo, effettuate sui velivoli: Douglas C-47 Dakota, Beechcraft C45, Piaggio P.166M, Piaggio P.148, SIAI Marchetti SF260AM, Cessna L.19, Dornier 228, Piaggio P.68, Piaggio P.166 DL3, Alenia Aermacchi SF260EA, SIAI Marchetti S.208M, Piaggio P.166 DP1 e Tecnam P-2006T.