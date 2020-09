Anzio, tutto pronto per l’evento di beneficenza “Note nell’arte”

Anzio – Antonio Giuliani, attore, comico e cabarettista di grande spessore, sabato 26 settembre sarà ad Anzio, al parco di Villa Adele, quale importante testimonial della serata di beneficenza “Note nell’arte”, organizzata dall’Amministrazione De Angelis e dall’associazione Fare Musica, in collaborazione con l’associazione Oltremente.

Insieme ad Antonio Giuliani, sul palco più importante del litorale romano, allestito insieme alla platea in totale sicurezza e nel rispetto della normativa Covid, saranno presenti, con le loro performance, la pianista Romina Garbini e l’artista Francesco Olivieri, già protagonista di eventi culturali nazionali ed internazionali a Varsavia, Roma, Milano, Fiuggi e recentemente a Villa Corsini Sarsina, con la mostra pittorica “I Volti”.

Nel corso della serata di beneficenza, coordinata dall’assessora alle Attività Produttive, Turismo e Spettacolo, Valentina Salsedo, si esibiranno anche la band Dimensione Prog, la CST Danza, il chitarrista Giorgio Veneri, la cantante Ornella Paglino ed il violinista Dashamir Hoxha. L’incasso della serata sarà interamente devoluto all’associazione Oltremente, guidata da Maria Teresa Barone, per l’acquisto di importanti apparecchiature sanitarie per l’Ospedale Riuniti Anzio – Nettuno.

I biglietti per assistere all’evento benefico sono disponibili, al prezzo minimo di 10 euro, presso l’Ufficio del Turista e del Cittadino, in piazza Pia 19, aperto dal lunedì al giovedì dalle 18.00 alle 21.00 e dal venerdì alla domenica dalle 18.00 alle 23.00.

“Si tratta di un evento di grande spessore – afferma Valentina Salsedo -, finalizzato a dare un supporto concreto al nostro ospedale. Non ci sono parole per ringraziare Antonio Giuliani, grande protagonista della serata benefica, tutti i numerosi artisti che interverranno, la pianista Romina Garbini ed il pittore Francesco Olivieri che, entrambi, da ottobre saranno impegnati a Villa Corsini Sarsina con i corsi gratuiti di pianoforte e di pittura, destinati principalmente a bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà”.

