Ardea, Comune senza bagni pubblici e il piazzale si trasforma in una toilette

Ardea – Una fila chilometrica, un assembramento di persone e la carta della macchinetta per prendere il numeretto che finisce. È così che è iniziata la mattinata di molti cittadini di Ardea in attesa di essere ricevuti agli sportelli degli uffici comunali. La denuncia arriva direttamente dai social: “Una fila lunghissima tra bambini, mamme e anziani. Il caos totale“, si legge nel post di una signora pubblicato su Facebook.

Ma la situazione è degenerata quando un uomo è stato sorpreso a fare i propri bisogni nel parcheggio di fronte alla sede comunale, dopo ore in coda senza un bagno pubblico a cui poter accedere.

L‘assenza di bagni aperti al pubblico, infatti, causa non pochi disagi ai cittadini che ogni mattina si recano al Comune e sono costretti ad aspettare il proprio turno allo sportello per diverse ore. Una mancanza che si fa sentire soprattutto per le persone anziane, disabili o mamme con bambini. Al punto tale che, come ultima spiaggia, un signore ha pensato di utilizzare lo spiazzale di fronte al Municipio per sopperire alla mancanza del servizio.

La foto del cittadino è stata immediatamente oggetto di polemica sui social, finendo anche sulle pagine dei consiglieri di minoranza.

“Ho visto una foto inquietante di un signore costretto a fare i propri bisogni tra le erbacce vicino alla Casa Comunale. È proprio il caso di dire che l’hanno fatta fuori dal vaso. Ma l’assessore alle varie ed eventuali fra i vari cartelli in fase di montaggio ha previsto anche quello ‘Falla qui’?”, ha commentato Anna Maria Tarantino, esponente di Cambiamo Ardea, facendo riferimento alla recente installazione dei cartelli stradali con l’indicazione “Municipio”.

“Cari Anna Maria Tarantino e Riccardo Iotti, come potete ben vedere, è buon costume fare i propri escrementi a cielo aperto”, ironizza il Consigliere Simone Centore. E i cittadini sdegnati controbattono: “Ma i bagni non esistono in questo Comune?”.

