Coronavirus, a Gaeta nuovo caso positivo

Gaeta – Nuovo caso positivo al coronavirus a Gaeta. A comunicarlo, in via ufficiale, è il sindaco, Cosmo Mitrano, che ha spiegato che si tratta di un altro dipendente della stessa azienda da cui, ieri, sono venuti fuori tre casi positivi.

Stando alle affermazioni del Primo cittadino gaetano fatte ieri, il link epidemiologico sarebbe quello di Formia, considerando che, per motivi di lavoro, queste persone sarebbero state in contatto tra loro negli ultimi giorni. Al momento, però, questa tesi non è ancora né ufficialmente confermata, né smentita.

