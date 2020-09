Covid-19, a Fiumicino arriva la presentazione del libro “Emozioni virali”

Fiumicino – Si terrà domenica 20 settembre, alle ore 18.00, nel chiostro aperto di Villa Guglielmi a Fiumicino la presentazione del libro “Emozioni Virali” – “Le voci dei medici dalla pandemia” a cura di Luisa Sodano con postfazione di Andrea Vitali.

Si tratta di trentasette racconti in maggioranza di donne medico, ambientati soprattutto nelle zone e nei “fronti” più colpiti come la Lombardia e della medicina di base, che spiegano anche come la “fase 1” sia stata vissuta da tutti i medici italiani con angoscia e rischi crescenti, ma anche con spirito di condivisione.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Pop Idee in Movimento insieme ad Al Parco – Cooperativa Sociale Onlus con il patrocinio del Comune di Fiumicino, vedrà l’intervento dei referenti locali e della dottoressa Luisa Sodano e della dottoressa Marina Bianchi.

Il libro

Tutto nasce da un gruppo Facebook per soli medici, al quale durante il lockdown si sono iscritti oltre centomila sanitari, in cerca di aiuto professionale, psicologico e pratico. Fra tanti post tecnici, non mancavano gli sfoghi di chi vedeva ammalarsi o morire pazienti, familiari e colleghi, tanto che Luisa Sodano, medico igienista curatrice del volume, ha lanciato l’idea di realizzare un libro emozionale basato sui racconti del vissuto dei medici.

Due mesi di serrato lavoro ed ecco il libro, arricchito da una postfazione del medico-scrittore per eccellenza, Andrea Vitali. Fra gli autori delle trentasette storie ci sono medici e pediatri di base, ospedalieri, ricercatori, liberi professionisti, medici militari, neolaureati e specializzandi, che nel loro insieme fanno capire da un lato le tragedie, dall’altro i miracoli di auto-organizzazione e di resilienza, avvenuti in Italia. E avendo devoluto i diritti d’autore alle famiglie dei medici deceduti nella pandemia, potranno aiutare a risolvere qualche problema e a onorare le vittime.

Durante l’evento ci sarà intrattenimento musicale con al piano Manny Fioretti. Letture a cura dell’attrice Diana Iaconetti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino