Covid 19, casi in aumento: 9 nelle città del Golfo di Gaeta

Gaeta – Sono 22 i nuovi casi positivi al Covid 19 a Latina e in provincia. 5 a Latina, 3 a Gaeta, 5 a Formia, 1 a Sabaudia, 1 a Sezze, 7 ad Aprilia. Un ulteriore caso è stato notificato ad altra asl in quanto solo domiciliato a Minturno.

Diciotto dei contagiati sono trattati a domicilio.

La direzione generale dell’Asl di Latina nel dare comunicazione dei nuovi casi registrati continua a formulare la raccomandazione di “non abbassare il livello di attenzione nel constrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza. Inoltre si raccomanda di rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa dell’esito del tampone”