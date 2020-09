Dispersi in un bosco a Cerveteri: ricerche anche con l’elicottero

Cerveteri – Sono cinque le persone che, oggi, si erano perse in una zona boschiva impervia, a Sant’Angelo, Cerveteri. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio, tramite una richiesta di aiuto in cui veniva spiegato che delle persone non riuscivano più a trovare la via di casa.

Immediatamente sono partite le ricerche, in cui sono state coinvolte due squadre dei Vigili del Fuoco, il Nucleo Cinofili e l’elicottero Drago 57. Inizialmente, dopo una prima perlustrazione a piedi della zona (e l’elicottero controllava la zona dall’alto), la sala operativa è riuscita a farsi inviare le coordinate geografiche del punto esatto in cui i 5 si trovavano.

Al via le operazioni di recupero

Fortunatamente, grazie alle coordinate, è stato possibile rintracciare in breve tempo i dispersi, che, da quanto si apprende, sono in buone condizioni. I Vigili del Fuoco, che hanno coordinato le operazioni di recupero e messo in salvo tutte e 5 le persone, avrebbero appurato che nessuna ha riportato ferite.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri