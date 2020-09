Fiumicino, Baccini incalza il Sindaco: “La situazione delle scuole è sotto gli occhi di tutti”

Fiumicino – Continuano i problemi delle scuole sul territorio di Fiumicino, con il sindaco Esterino Montino pronto a passare per le vie legali per chiarire il problema.

Sulla questione è intervenuto Mario Baccini, che ha voluto rispondere al Sindaco di Fiumicino: “La drammatica situazione delle scuole a Fiumicino è sotto gli occhi, continuano le segnalazioni dei genitori e non capisco la scelta del sindaco di entrare in una vicenda così delicata costituendosi parte civile.

Prendiamo atto che il sindaco ha evocato la via giudiziaria escludendo la via politica, anziché venire a rispondere in consiglio comunale su temi così sensibili ha scelto, per l’ennesima volta, di compiere un atto a senso unico. Se questo è il dialogo che vuole, pensiamo che per lui sia una strada ardua ma ne prendiamo atto e ci troverà pronti a rispondere a tono per le stesse vie”.