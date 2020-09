Fondi, contributo per gli alunni disabili delle scuole superiori: pubblicato l’avviso

Fondi – Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che nei giorni scorsi è stato pubblicato a firma del Dirigente del I Settore l’Avviso pubblico riguardante contributi economici forfettari alle famiglie degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie, o i percorsi triennali di I e FP, per l’Anno scolastico 2020/2021(allegato A della determinazione della Regione Lazio n°G09558 del 12/8/2020).

I suddetti contributi sono da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’Istituto scolastico di riferimento.

Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L. 104/92).

Per accedere al contributo è necessario presentare una domanda tramite apposita modulistica predisposta e disponibile presso il Settore Politiche Sociali e Istruzione o scaricabile dal sito internet istituzionale www.comunedifondi.itnella sezione “Avvisi Pubblici”.

La modulistica dovrà essere corredata dai seguenti documenti: copia certificato L. 104/92(art. 3, comma 3); copia certificato di iscrizione all’Istituto scolastico; copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore; copia del codice fiscale del genitore/tutore.

La domanda potrà essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o inviata via Pec al seguente indirizzo: serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.itentro e non oltre il 25 Settembre 2020.

Per quanto non previsto nell’Avviso pubblico si rinvia alle Linee Guida approvate con determinazione della Regione Lazio n°G09558 del 12/8/2020.