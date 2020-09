Il Sindaco di Anzio sull’impianto biometano: “Il verbale del sopralluogo in possesso dell’Amministrazione”

Anzio – “Quando si dice sempre la verità ai cittadini, non si può essere sconfessati da nessuno! Dal 14 settembre 2020, il Comune di Anzio è in possesso del dettagliato verbale, relativo al sopralluogo all’impianto biomentano di Via della Spadellata, effettuato in data 9 settembre 2020 da quattro tecnici dell’Arpa Lazio, che hanno sottoscritto in calce ogni pagina del documento, alla presenza della Polizia Locale, che congiuntamente ha firmato il verbale, interessata dal sottoscritto a seguire da vicino la vicenda, a tutela della salute pubblica della cittadinanza. Si tratta di una relazione con dati sensibili, dalla quale al momento non si evince nulla di significativo, che dovrà essere integrata anche da quanto richiesto dall’Arpa alla società stessa”.

Lo ha ribadito il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che nei giorni scorsi si era immediatamente attivato, con le Istituzioni prepose, per attivare le verifiche sull’impianto biometano in Via della Spadellata, attivo dallo scorso 8 gennaio 2020.

“Auspico l’intervento di tutti i vari Enti preposti, – ribadisce il Sindaco De Angelis – compresa la Regione Lazio, che ha autorizzato la centrale, per i controlli sulla salubrità dell’aria e rispetto a qualunque altra variabile che possa, anche con lo 0,1% di possibilità, recare un danno alla salute di una sola persona.

Quando si mette in dubbio l’integrità di un Sindaco e di un Comandate della Polizia Locale, che tra l’altro divulgano notizie tramite i canali ufficiali del Comune, diventa difficile credere alla buona fede di chi – sulla vicenda – intende speculare giornalisticamente e politicamente”.