Incontro tra i vertici di Forza Italia, Coronas: “Tutte le forze in campo per risolvere la questione del B4A”

Fiumicino – “Ieri sera si sono riuniti i vertici di Forza Italia. Erano presenti, oltre a me, il coordinatore Raffaello Biselli, la delegata provinciale Rossella Angius, Nando Romani e Paolo Sugamosto. Durante l’incontro, è intervenuto anche il presidente Baccini”. A dichiararlo in una nota stampa è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“I temi del nostro programma – prosegue il Capogruppo – sono stati il centro della discussione. Punto focale è la questione dei terreni del B4A, le zone a rischio idrogeologico, che vengono svincolati con l’installazione delle idrovore”.

“Abbiamo deciso di scendere in campo – conclude Coronas – con tutte le forze in nostro possesso: coinvolgeremo tecnici ed esperti, inizieremo anche delle raccolte firme finché non terminerà l’ossessione di questi terreni”.

