Ladispoli, conclusi i lavori sulla condotta tra via Trieste e via Napoli: ripristinato il flusso idrico

Ladispoli – Riparato il guasto idraulico che aveva toccato una condotta tra via Trieste e via Napoli.

Si sono appena conclusi i lavori di riparazione del guasto sulla condotta idrica nel tratto compreso tra via Triste e via Napoli dove dalle 5:00 di questa mattina sono intervenuti i tecnici di Flavia Servizi. Si è trattato di una riparazione estremamente complessa poiché il guasto riguardava una condotta in ghisa del diametro nominale 150. Per raggiungerla è stato necessario uno scavo molto profondo reso ancora più difficile dalla presenza di numerose radici.

Il flusso idrico è stato ripristinato, si pregano gli utenti di fare scorrere un pochino l’acqua prima di utilizzarla.