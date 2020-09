Ostia, Sarazzi (M5S): “Ennesimo scempio davanti al muro della scuola Sangallo”

Ostia – Il muro della scuola media Giuliano da Sangallo è stato nuovamente imbrattato l’altra notte, nonostante fosse stato pulito nei giorni scorsi per il rientro dei ragazzi a scuola.

Sulla faccenda è intervenuto il consigliere pentastellato Enrico Sarazzi, Presidente della Commissione Scuola in X Municipio: “L’ennesimo scempio davanti una delle scuole più rappresentative del territorio: l’Istituto Comprensivo Sangallo. Stavolta addirittura firmato da Casapound. Quest’angolo è diventato una vetrina degli estremismi lidensi. Il muro perimetrale era stato per l’ennesima volta ripulito e la scuola è interessata da lavori di ristrutturazione delle facciate. Ho proposto, come Presidente Commissione Scuola Municipio X, alla nuova Dirigente Scolastica, la realizzazione, anche in collaborazione con gli studenti stessi, di un murales, con tema apolitico e spero possa essere, se realizzato, un ottimo deterrente, per scongiurare altre ‘opere’ del genere”.