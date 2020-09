Referendum costituzionale, a Roma sarà attivo il trasporto per gli elettori disabili

Roma – L’Amministrazione di Roma Capitale rende noto che ha istituito in occasione delle referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, un servizio di trasporto, dalle abitazioni ai seggi, per gli elettori diversamente abili ai sensi dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Al fine di un ordinato svolgimento del servizio, gli interessati dovranno telefonare ai numeri 06/67692540 – 06/67692541 del Comando della Polizia di Roma Capitale, da lunedì 14 settembre a sabato 19 settembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nella giornata di domenica 20 settembre dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì 21 settembre dalle ore 7:00 alle ore 15:00, rappresentando la volontà di fruire del servizio e fornendo le proprie generalità, l’indirizzo di abitazione, il numero telefonico e il Municipio di appartenenza.

Infine, per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, gli elettori con disabilità dovranno munirsi dell’attestazione medica e del certificato di accompagnamento, che saranno loro rilasciati dalla Asl. competente per territorio.

