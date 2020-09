Rissa a Nettuno, 26enne pestato a sangue: finisce in codice rosso all’ospedale

Nettuno – Una notte violenta quella appena trascorsa a Nettuno, dove un 26enne è finito in codice rosso in seguito a una rissa. Il fatto è accaduto di fronte al Forte San Gallo intorno alle 4:00 di notte.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il ragazzo, sotto effetto di alcool e cocaina, si è avvicinato ad un gruppo di persone e poco dopo i toni della conversazione si sono inaspriti, scaturendo nella violenza fisica. Il 26enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, non è nuovo alle risse di strada: a febbraio si era procurato una denuncia per lesioni personali in concorso nei confronti di un coetaneo.

Il giovane si è trovato al centro della lite ed è stato picchiato selvaggiamente da altre due persone. Lasciato a terra in una pozza di sangue, davanti a un bar della zona, è stato soccorso in tempo e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Anzio con l’ambulanza. La prognosi è riservata.

Chi per primo ha iniziato l’aggressione fisica non è ancora noto, così come le motivazioni della discussione, ma i Carabinieri di Anzio coordinati dal Capitano Giulio Pisani non escludono alcuna pista.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

