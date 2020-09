Sabaudia sorprende ancora: dalla villa di Domiziano riemersa colonna d’epoca imperiale

Sabaudia – Risale, probabilmente, al I secolo dopo Cristo, la colonna d’epoca imperiale, perfettamente conservata, rinvenuta nell’area archeologica della villa di Domiziano, nei pressi del Lago di Paola, a Sabaudia.

A fare questa sorprendente scoperta è stata la stessa Soprintendenza archeologica, mentre stava supervisionando i lavori dell’area della peschiera grande, attualmente non accessibile al pubblico.

Per ora, è stato deciso che la colonna sarà messa al sicuro, all’interno di un magazzino, nella speranza di poterla ricongiungere, presto, al basamento su cui si poggiava. Riguardo la sua posizione originaria, invece, la tesi è che non fosse posizionata esattamente dove è stata rinvenuta, ma ancora non si sa con certezza quale fosse la sua reale funzione. Si ipotizza la possibilità di futuri scavi in zona.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia