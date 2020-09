Tarquinia, trasporto scolastico: iscrizioni aperte fino al 18 settembre

Tarquinia – Il Comune di Tarquinia rende noto che i termini per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 scadranno il 18 settembre 2020. Le iscrizioni sono state riaperte l’11 settembre 2020, per poter permettere a più famiglie di usufruire del servizio di trasporto scolastico.

Le domande, andranno presentate entro quella data rivolgendosi, per fissare un appuntamento, all’ufficio Pubblica Istruzione contattando il numero telefonico 0766/849318 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica mparmigiani@tarquinia.net.

