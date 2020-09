X Municipio, il consigliere De Martino entra in Fratelli d’Italia

Ostia – Annunciato questa mattina il passaggio del consigliere municipale Giuseppe De Martino nelle file di Fratelli d’Italia, rendendo pubblica l’entrata nel partito di Giorgia Meloni con una conferenza stampa negli uffici del X Municipio a via Passeroni.

A dargli il benvenuto Massimo Milani (Coordinatore romano di FDI), Andrea De Priamo (Capogruppo di FDI nel Consiglio di Roma Capitale) e il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel X Municipio: “Cresce il consenso intorno al progetto politico di Fratelli d’Italia soprattutto su Roma, dove stiamo costruendo una forte alternativa al Movimento Cinque Stelle e al Partito Democratico. Benvenuto al Consigliere Giuseppe De Martino, che entra nel Gruppo di Fratelli d’Italia in X Municipio per lavorare con noi a un programma di rilancio del Litorale della Capitale. Ormai sono molti i grillini delusi, che hanno visto i propri vertici rinnegare i principi su cui il Movimento stesso ha costruito il successo elettorale. De Martino, seppur eletto nelle file del Movimento, non ha mai aderito al Gruppo Consiliare di maggioranza ed è una piacevole eccezione all’interno dei grillini, ha un buon curriculum professionale, un profilo moderato e idee di Centrodestra, che stridono con la opportunistica svolta a sinistra dei pentastellati. Si inizierà da oggi a lavorare in modo serio e concreto con il Gruppo di FDI, che si conferma il più forte della minoranza all’interno del Consiglio Municipale, segno evidente di un lavoro capillare, costante e determinato a essere un’opposizione coerente, concreta, costruttiva e senza sconti”.