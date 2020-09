Altri 15 contagi da Covid 19 a Latina e provincia: calano i “positivi” nel sud pontino

Ancora 15 casi positivi al Covid 19 nella provincia pontina, 13 dei quali trattati a domicilio.

A essere stati contagiati dal virus 3 persone di Latina, 2 di Sabaudia, 1 di Terracina, 1 di Formia, 1 di Gaeta, 1 di Fondi, 3 di Roccagorga e 3 di Aprilia.

Resta alta l’attenzione per evitare la diffusione del coronavirus e la direzione generale dell’Asl continua a raccomandarsi con “tutta la popolazione e in particolare con i giovani al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid 19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.