Anzio, ultimi giorni per richiedere la riduzione della tariffa dei rifiuti

Anzio – E’ pubblicato online sul sito istituzionale del Comune di Anzio e sulla pagina Facebook, ancora per pochi giorni, l’importante avviso pubblico, rivolto alle categorie produttive della città, colpite dall’emergenza economica Covid-19, per richiedere la riduzione, fino al 40%, della tariffa dei rifiuti per l’anno 2020.

L’Amministrazione De Angelis, per supportare le attività economiche del territorio penalizzate dal Coronavirus, ha varato il “Regolamento per le riduzioni Tari annualità 2020, utenze non domestiche”, con il taglio della tariffa complessiva dei rifiuti per l’anno 2020, attraverso criteri di gradualità proporzionale all’accertato disagio economico.

Possono presentare la domanda, entro il 21 settembre 2020, per la riduzione della tariffa, fino al 40%, i Titolari/Rappresentanti legali di Ditte/Società regolarmente iscritte alla Tari del Comune di Anzio.

L’avviso pubblico e il modello di domanda sono “scaricabili” dal sito internet, dalla pagina Fb del Comune di Anzio, oppure anche all’indirizzo web del portale trasparenza.

