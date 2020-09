Ardea – Oggi una nuova litigata davanti alla sede del Municipio in via Salvo D’Acquisto, dove delle persone hanno discusso per ritirare o rinnovare la nuova scheda elettorale. La confusione, la presenza di tante persone, e l’impossibilità di soddisfarle tutte celermente, hanno creato una situazione di agitazione che poteva sfociare in una rissa.

Tra i distanziamenti necessari per il Covid e la sala d’attesa piccola, in ogni momento può scattare la litigata tra gli utenti.

Le persone s’interrogano se questo stato delle cose sia normale, invitando la vicina Caserma dei Carabinieri a fare delle verifiche sulla questione. Sovraffollamenti dovuti anche per la presenza giornaliera delle persone al comando delle Forze d’Ordine, che riempiono la stradina che collega gli uffici degli agenti con quelli del Comune di Ardea.

C’è anche il problema con il divieto di parcheggio su via Salvo D’Acquisto, come stabilito da una delibera dell’assessore Possidoni. Nonostante i divieti, ugualmente i cittadini non lo rispettano per parcheggiarci le proprie auto.

Crea polemiche anche la sala d’attesa senza servizi igienici a disposizione dell’utenza, che costringe molti uomini ad andare a urinare presso le recinzioni del vicino cantiere edilizio.

