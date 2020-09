Coronavirus, la BBC parla del modello Lazio per i voli Covid free da Fiumicino

Fiumicino – Finisce sulla stampa estera l’innovativo modello dei voli Covid free provenienti da Fiumicino.

“‘Tickets, passport and compolsuring negative test result. Welcome on board europe first Covid free flight!’. E’ il messaggio rassicurante con cui la BBC ha annunciato la partenza ieri dall’Aeroporto di Fiumicino dei primi voli Covid Free. Una sperimentazione, prima in Europa, per mettere in sicurezza il trasporto aereo e permettere una ripresa del settore. L’iniziativa partita per due voli sulla tratta Roma-Milano vede la collaborazione della Regione Lazio, AdR e Alitalia. I nuovi voli Covid Free dall’Italia e i suoi test aeroportuali potrebbero essere il modo per evitare la quarantena di massa della Gran Bretagna e di altri e per attirare i passeggeri a bordo? E’ la domanda del giornalista Mark Lowen che ha firmato il servizio della BBC. L’Italia e il Lazio sono pronti per aprire la strada a un cielo sicuro e libero dalla pandemia”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.