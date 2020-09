Fiumicino, dal 22 settembre richieste anche via Pec e Spid per il cambio di residenza

Fiumicino – Il Comune di Fiumicino ha deciso di far richiedere i cambi di residenza – per i cittadini interessati – attraverso il servizio Pec.

Al fine di meglio organizzare l’evasione delle pratiche di cambio di residenza, a partire da martedì 22 settembre le richieste potranno essere inviate via PEC all’indirizzo:️ protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

Nell’oggetto della mail andrà indicato: Cambio di residenza-Nome e Cognome-Località del cambio di residenza. Tutte le domande avanzate nei mesi scorsi saranno smaltite dagli uffici entro la fine dell’anno. La data di riferimento sarà quella di accettazione della domanda.

I ritardi accumulati nel tempo sono in gran parte dovuti al fatto che, non essendosi il Comune di Roma ancora iscritto all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, questo ha fatto sì che la lavorazione della maggior parte delle pratiche risulti essere rallentata. In ogni caso tutte le richieste saranno evase nel minor tempo possibile.

Nel corso del 2020 si è registrato un forte aumento dei certificati online rilasciati dal Comune di Fiumicino. Dal 2019 al 2020 – nei mesi che vanno da gennaio ad agosto – sono addirittura più che raddoppiati (aumento del 131%) con un forte incremento a partire da marzo, come si evince dai dati forniti dal software per la gestione completa dei servizi comunali.

Un dato importante che certifica la qualità del servizio e che soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria consente di evitare file e assembramenti, sfruttando oltretutto una procedura molto più rapida.