Fiumicino, Meloni-Bonanni: “Commissione itinerante Llpp-Trasporti per verificare la sicurezza fermate di Focene”

Fiumicino – Si è tenuta una Commissione itinerante Llpp-Trasporti per verificare lo stato di sicurezza delle fermate TPL di Focene.

Ieri si è tenuta una commissione congiunta itinerante Lavori Pubblici-Trasporti per valutare lo stato di quanto già in opera e le esigenze di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del TPL in località Focene.

Le due commissioni in autobus hanno raggiunto la fermata in Via Coccia di Morto per poi proseguire con la circolare all’interno della località, accompagnate dall’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio e dal referente dell’azienda Trotta, l’ingegnere Raffaele Pizzuti.

“Un ottimo lavoro quello in fase di completamento su via Coccia di Morto – spiega la Presidente della Commissione Lavori Pubblici Paola Meloni – che ha permesso di realizzare un’area di sosta protetta e funzionale. La piazzola, dotata di barriere di protezione e realizzata grazie all’autorizzazione del Consorzio di Bonifica, è collocata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale con semaforo a chiamata. Abbiamo chiesto all’assessore ai Lavori Pubblici Caroccia la possibilità di rialzare l’attraversamento sia come elemento dissuasore di velocità che come miglioramento per la percorrenza dei portatori di handicap”.

“La seconda parte della commissione itinerante – aggiunge la Presidente della Commissione Trasporti Barbara Bonanni – ha valutato il percorso effettuato dalla linea 10 che transita per le vie di Focene, in via dei Nautili, via delle Carenarie, viale di Focene e via delle Acque basse, dove effettua due fermate, l’ultima delle quali in corrispondenza dell’intersecazione con la rotonda di Coccia di Morto e con le fermate della linea 1 poste dall’altra parte della strada in direzione di Maccarese. Questa linea è molto utile, poiché si tratta di un ulteriore collegamento per gli studenti e i pendolari che si spostano da Focene verso la Stazione di Maccarese. Ringrazio l’assessore Calicchio e l’area tecnica di riferimento per valutare sempre con attenzione le criticità e le proposte messe in evidenza dalla Commissione Trasporti”.