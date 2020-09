Fiumicino, nessun servizio di salvataggio: multato stabilimento balneare

Fiumicino – Continuano senza sosta le attività di controllo degli uomini e delle donne della Capitaneria di Porto di Roma sul territorio del Comune di Fiumicino. Nell’ambito dei servizi istituzionali rivolti alla tutela dei bagnanti, è stata effettuata anche una verifica presso uno stabilimento balneare.

L’accertamento ha portato alla redazione di una sanzione amministrativa per la violazione dell’Ordinanza Balneare n.49/2017 della Capitaneria di Porto di Roma, in quanto il complesso balneare, risultava essere privo del previsto servizio di salvataggio. Al termine del controllo il titolare dello stabilimento ha immediatamente provveduto a ripristinare il corretto svolgimento del servizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino