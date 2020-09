Fiumicino, lavori su via delle Idrovore: senso unico alternato dal 21 al 25 settembre

Fiumicino – Un tratto di via delle Idrovore diventerà a senso unico alternato tra il 21 e il 25 settembre. Lo rende noto il Comune di Fiumicino, che precisa: “per consentire ad Adr di realizzare un cancello per l’entrata e l’uscita dei mezzi di soccorso su via delle Idrovore di Fiumicino, a patire dal 21 settembre e fino al 25 settembre (salvo proroghe richieste dalla stessa Adr) la strada sarà ristretta a una carreggiata e il traffico sarà a senso unico alternato regolato da un semaforo mobile. I lavori riguardano il tratto adiacente alla rotonda di via Coccia di Morto”.

