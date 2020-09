Formia, ex imprenditore si impicca a un ormeggio del molo Vespucci

Formia – La notizia si è diffusa velocemente: il suicidio di un noto imprenditore a Formia ha lasciato i cittadini del centro pontino sgomenti. L’uomo, un 79enne, è stato trovato impiccato a un ormeggio destinato a navi da crociera presso il molo Vespucci.

Sono stati chiamati i soccorsi e i sanitari del 118 intervenuti hanno potuto, però, solo per costatare il decesso dell’anziano per il quale non c’è stato più nulla da fare. Gli uomini della Guardia costiera, i carabinieri e la polizia sono intervenuti anche loro sul posto per accertare i fatti. Una tragedia sulle cui ragioni le forze dell’ordine cercheranno di fare chiarezza.

