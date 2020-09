Gaeta, tutto pronto per l’Open Day 2020 di pallamano giovanile

Gaeta – “Le due società gaetane di pallamano, ovvero Gaeta Sporting Club 1970 e Gaeta Handball 1984, stanno facendo di tutto per salvare la pallamano gaetana e per proseguire su un discorso in chiave futura, organizzano l’Open day 2020 riservato a tutti i piccoli atleti ed atlete che vogliano avvicinarsi ad una disciplina sana ed uno sport che coinvolge tutto il corpo ed allena la mente a 360° ma che in primis insegna a stare in gruppo poiché si tratta di uno sport di squadra”. Lo rende noto in un comunicato il coach Antonio Viola.

Lunedì 21 Settembre 2020 a partire dalle ore 18:00 sul campo all’aperto di Via Venezia / Corso Italia i piccoli atleti ed atlete (suddivisi nelle categorie 2005-2007 / 2008 – 2010 / 2011-2012) potranno approcciarsi alla disciplina della pallamano, giocare, divertirsi ed essere seguiti da istruttori qualificati.

“Il progetto – prosegue il Coach – prevede anche il concetto di “Gioca e Viaggia con noi”, con cui in tantissimi anni ho permesso di viaggiare ad miei ragazzi e ragazze per tutta Europa e confrontarsi con realtà estere. Un progetto che permette di viaggiare a costi molto contenuti visti gli scambi di ospitalità, di socializzare, fare amicizie, conoscere nuove culture, migliorare l’inglese, scoprire usanze, usi,costumi, tradizioni, cibo ed aprire la mente per nuovi orizzonti”.

“Sport,divertimento e cultura: tutto questo può essere la pallamano giovanile a Gaeta per chi voglia farne parte – conclude Viola – . Appuntamento dunque a Lunedì 21 Settembre alle ore 18:00 presso lo Sporting Club House di Via Venezia / Corso Italia a Gaeta.

Foto @GaetaSportingClub1970

