Ladispoli, l’associazione Natura per Tutti diventa partner di “Nature for All”

Ladispoli – L’associazione Natura per Tutti Onlus di Ladispoli è partner ufficiale di #NatureForAll, un movimento globale nato per diffondere l’amore per la natura e favorire la sua conservazione.

Lanciato ufficialmente al Congresso mondiale sulla conservazione dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn) del settembre 2016 alle Hawaii, #NatureForAll conta ora più di 400 partner in più di 70 paesi. La missione è semplice ma potente: lavorando insieme, tutte le singole organizzazioni, guidate dall’Iucn, contribuiranno a creare una cultura della conservazione del patrimonio ambientale, consentendo a miliardi di persone in tutto il mondo di innamorarsi della natura.

“L’esperienza di Natura per Tutti – dichiara il professor Antonio Pizzuti Piccoli, naturalista e fondatore, nel 2006, dell’associazione Natura per Tutti Onlus di Ladispoli – da oggi potrà essere condivisa per creare, in altre realtà ed in altri stati, esperienze ed attività in natura accessibili ed inclusive per tutti. Continua così l’importante lavoro di rete, con altre realtà internazionali, iniziato con la Fattoria degli Animali, centro didattico gestito da Natura per Tutti, che è già inserito nella rete della fattorie Arca della Comunità Europea per la conservazione della biodiversità del mondo rurale”.

Natura per Tutti, che a Ladispoli gestisce anche la fruizione dell’Oasi Naturale del Bosco di Palo, negli ultimi anni è divenuto un punto di riferimento per le attività di educazione ambientale sul territorio. Un lavoro continuo al fianco della natura per garantirne la sua conoscenza e conservazione.

