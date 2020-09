Latina, 58enne arrestato per spaccio di cocaina

Latina – Ieri il personale della Squadra Mobile ha arrestato un 58enne originario di Sezze per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I poliziotti della Questura di Latina, in una strada del centro, hanno proceduto al controllo di una Mercedes con a bordo due persone. I due uomini hanno mostrato da subito un certo nervosismo, tanto da indurre gli agenti a procedere ad una attenta perquisizione dell’auto che ha permesso il rinvenimento di 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina nascosta nel portaoggetti laterale.

Ai poliziotti, dopo essere stati condotti in Questura, i due hanno raccontato che la droga era del 58enne, mentre il conducente dell’auto era di fatto solo un suo cliente che lo stava accompagnando presso una abitazione nel capoluogo pontino.

Successivamente veniva eseguita una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 58enne che ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 1,048 grammi di cocaina, oltre a materiale idoneo al taglio dello stupefacente e ad un bilancino di precisione.

Informata l’autorità giudiziaria dei fatti, l’uomo originario di Sezze è stato tratto in arresto per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato condotto innanzi al giudice competente che ne ha convalidato l’arresto, disponendo la misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo.