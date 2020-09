Ostia, Picca (Lega): “Il M5S ha bocciato il nostro documento per la messa in sicurezza dell’Idroscalo”

Ostia – La maggioranza del X Municipio di Roma Capitale ha bocciato il documento della Lega (leggilo qui), che chiedeva la messa in sicurezza del quartiere Idroscalo di Ostia.

“Bocciato di fatto, attraverso la loro astensione, il documento della Lega sulla messa in sicurezza dell’idroscalo – interviene Monica Picca, Capogruppo della Lega nel Consiglio del X Municipio -. Ennesima dimostrazione di totale inconsistenza da parte della maggioranza a 5 stelle che votano contro un documento di fondamentale importanza riguardante la messa in sicurezza dell’idroscalo. Un atteggiamento imbarazzante che denota come la maggioranza voti in base a simpatia o antipatia piuttosto che per il bene dei cittadini”.

“Una zona a rischio esondazione – conclude Monica Picca – che ad oggi non è stata messa in sicurezza vede la bocciatura della maggioranza di un documento della Lega che richiamava la maggioranza a fare il proprio dovere. Troppo difficile probabilmente prendersi le responsabilità che competono a chi governa, ma facile fare mera propaganda politica”.

