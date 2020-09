Parco Leonardo, i cittadini scendono in strada per dire “basta” agli accessi indiscriminati nell’area pedonale

Fiumicino – Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo ha organizzato un flash-mob con i cittadini, per dire “basta” agli accessi indiscriminati all’interno dell’area pedonale di via Bramante.

“II COMITATO DI QUARTIERE PARCO LEONARDO, nella giornata di VENERDI’ 18 SETTEMBRE P.V. dalle ore 18.00 organizzerà un flash mob – dice Antonio Canto, Presidente del Comitato di Quartiere Parco Leonardo-, denominato “Avete rotto! – Qui non si entra” per protestare contro gli accessi indiscriminati all’area pedonale di Viale Bramante a Parco Leonardo. Siamo da sempre una comunità attiva che dialoga con coscienza, adesso è il momento di avere più sicurezza una volta per tutte. Dal presidio di pubblica sicurezza, alla sbarra dell’area pedonale, passando per una possibile vigilanza, ci aspettavamo un sostegno concreto alle richieste continue delle famiglie di Parco Leonardo. Ringraziamo per i passi fatti in avanti, ma ora c’è bisogno di essere tutelati. Lo chiedono soprattutto i bambini, che vogliono giocare tranquilli in uno dei pochissimi spazi accessibili a tutti”.

“Il sit-in – prosegue il Presidente del CQPL – sarà un gesto simbolico ma plateale per riflettere, ancora una volta, sul tema della sicurezza pubblica, una battaglia di civiltà che combattiamo ormai da anni per avere un quartiere a misura di bambino e adatto a tutte le famiglie. Si precisa che è stata data informativa dell’evento al Comando di Polizia Locale di Fiumicino”.