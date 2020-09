Regione Lazio, Di Berardino: “Ripartono i percorsi di istruzione e formazione professionale”

Regione Lazio – “Dopo le scuole, stanno ripartendo i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) del Lazio. A Roma tutte le attività, sia pubbliche che convenzionate, sono riprese. Ieri è stata la volta di quelle di Amatrice, mentre a Anzio, Frosinone, Latina e Viterbo le sedi riapriranno tra il 24 e il 28 settembre.

Nel Lazio gli IeFP sono 475 e solo lo scorso anno sono stati circa 10 mila le ragazze e i ragazzi che con questi corsi hanno potuto assolvere all’obbligo di istruzione/diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale. L’esperienza maturata nel tempo dimostra che sono percorsi particolarmente validi contro l’abbandono scolastico, in grado di proiettare con successo gli studenti verso il mondo del lavoro.

Le attività in presenza sono particolarmente importanti perché parte della didattica si svolge nei laboratori e la riapertura di questi giorni segna dunque un importante passo per garantire ai ragazzi il corretto e pieno svolgimento di tutto il programma formativo. Agli studenti rivolgo il mio in bocca al lupo con la raccomandazione di mettere in atto tutti i comportamenti responsabili per tutelare la loro salute, quella dei compagni e delle loro famiglie.

A tutti i dirigenti e agli insegnanti, agli Enti e amministrazioni competenti un ringraziamento sentito perché con il loro impegno viene garantito a tanti giovani il diritto fondamentale all’istruzione” – Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione e Scuola della Regione Lazio.

