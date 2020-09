Sabaudia, il 26 settembre inaugurato il “Parco Fiamme Gialle”

Sabaudia – A Sabaudia il 26 settembre 2020 verrà inaugurato il “Parco Fiamme Gialle”. Il luogo individuato per l’intitolazione è la centralissima area verde sita in Via Regina Elena, situata all’inizio di Corso Vittorio Emanuele II.

Il Comune di Sabaudia visti i numerosi e importanti risultati sportivi, nazionali e internazionali, raggiunti dal III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di Sabaudia e il lustro che le gesta degli Atleti gialloverdi portano costantemente al territorio pontino, ha deciso di dedicare una centralissima area della città al Gruppo Nautico Fiamme Gialle.

Durante la cerimonia che avrà inizio alle ore 11.30, sarà svelata la targa “Parco Fiamme Gialle” e verrà inaugurato il monumento fatto realizzare per l’occasione, raffigurante il logo dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle. A sottolineare l’importanza dell’evento è prevista la presenza di numerose Autorità Politiche, Sportive e Militari, sia locali che nazionali. Per l’occasione arriveranno a Sabaudia tutti gli atleti della canoa e del canottaggio che con i colori delle Fiamme Gialle hanno conquistato medaglie ai Giochi Olimpici e il Titolo di Campionane del Mondo dal 1988 a oggi, come i campionissimi Antonio Rossi, Beniamino Bonomi e Alessio Sartori o la leggenda indiscussa del remo Agostino Abbagnale.

L’inaugurazione del “Parco Fiamme Gialle” sarà l’occasione per festeggiare il 60° anniversario dai Giochi Olimpici di Roma ’60, rendendo omaggio al Campione di canoa Aldo Dezi, argento olimpico a Roma ’60 e prima medaglia della canoa ai Giochi Olimpici, e a Alberto Schiavi, primo canoista delle Fiamme Gialle che insieme all’altra fiamma gialla il compianto Cesare Zilioli, ha partecipato alle Olimpiadi.

Infine, durante la giornata di sabato 26, ci sarà un momento celebrativo dedicato dei 60 anni delle Fiamme Gialle a Sabaudia. Infatti, nel novembre del 1959, al termine di una tormentata stagione agonistica, determinata dall’impossibilità di effettuare costanti e validi allenamenti nel golfo di Gaeta, la Scuola Nautica della Guardia di Finanza decise di spostare la sede agonistica remiera a Sabaudia (LT), sulle calme acque del lago di Paola.

Così dal 1960 le Fiamme Gialle si trovano stabilmente nella città delle Dune, sfruttando le favorevoli condizioni ambientali e climatiche che il territorio di Sabaudia offre. Per ripercorrere i sessant’anni della storia remiera delle Fiamme Gialle, in Piazza del Comune sarà allestita una “mostra statica” evocativa dei successi raggiunti e esplicativa dell’evoluzione tecnologica dei materiali utilizzati durante l’attività agonistica.