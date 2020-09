Scauri, anziana truffata e derubata in casa: malviventi in fuga con oltre 3mila euro

Minturno – Una nonnina di Scauri, frazione di Minturno, è stata raggirata. Hanno finto di dover consegnare un pacco per il nipote. La nonna non ha esitato e nella sua semplicità ha lasciato entrare i malfattori. Questi ultimi, persone prive di scrupoli sono riusciti a rovistare in casa mentre l’anziana si preoccupava di corrispondere la somma per prendere il pacco.

I malviventi sono riusciti a impossessarsi di ben 3.500 euro. Una somma cospicua per chiunque, ma ancor più per una pensionata. La denuncia è stata prontamente fatta ai carabinieri di zona che stanno indagando, perché sembrerebbe non trattarsi di un caso isolato.

Le forze dell’ordine si raccomandano affinché gli anziani usino prudenza nei confronti di persone che non conoscono evitando di far entrare in casa sconosciuti e soprattutto di corrispondere qualsiasi somma.

