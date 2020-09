Taglio dei Parlamentari, “Articolo Uno” e “Sinistra Italiana” Fiumicino votano “No”

Fiumicino – “Al referendum costituzionale voteremo No”. E’ quanto si legge in una nota congiunta di Sinistra Italiana e Articolo Uno di Fiumicino, che prosegue: “Ci rendiamo perfettamente conto della necessità di alcune riforme – spiega – ma appare altrettanto necessario la messa in campo di adeguati correttivi e garanzie costituzionali di rappresentanza democratica e di un percorso di cambiamento della legge elettorale che vada in questa direzione.

Ad oggi – sottolineano – abbiamo l’impressione che si voglia procedere al taglio lineare dei parlamentari senza avere una chiara idea di quella che sarà la riforma elettorale, cruciale per il principio di rappresentanza e il pluralismo, in assenza , il rischio è quello di indebolire il ruolo del Parlamento e le forme della democrazia rappresentativa, ovvero di un ulteriore cedimento alla lunga stagione dell’antipolitica. Pertanto invitiamo tutti i cittadini ad andare a votare e votare ‘No'”.

