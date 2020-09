Anzio, il 28 settembre attive le centraline per il controllo dell’aria al Quartiere Sacida

Anzio – “A tutela della salute pubblica, da lunedì 28 settembre, le centraline dell’Arpa Lazio, per la rilevazione della salubrità dell’aria, saranno ad Anzio, al quartiere Sacida – Padiglione ed in Via della Spadellata”.

Lo comunica il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, al termine del lungo e costruttivo confronto telefonico con il Direttore Generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo e della riunione operativa di questa mattina a Villa Corsini Sarsina, insieme al Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio.

“Rispetto al mio operato, – afferma il Sindaco De Angelis, che dopo la richiesta del sopralluogo all’impianto biometano, effettuato dall’Arpa lo scorso 9 settembre, questa mattina ha sollecitato l’intervento per il monitoraggio sulla qualità dell’aria – pronto ad assumere tutti gli atti necessari, continuo a rispondere nell’unico modo che conosco: con i fatti concreti e con l’immediatezza delle decisioni, prendendo sempre posizione dalla parte dei miei concittadini. Auspico che la Regione Lazio e tutti gli Enti preposti, si attivino con lo stesso tempismo e con la stessa autorevolezza”.

