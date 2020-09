Civitavecchia, Masucci (Fit-Cisl Lazio): “L’accordo con la Cassa Depositi e Prestiti potenzierà i nostri porti”

Civitavecchia – “La firma del protocollo di intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale getta le basi per proseguire l’iter di potenziamento infrastrutturale e commerciale del network laziale dei porti”. Lo dichiara in una nota stampa il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci.

“Da tempo sottolineiamo la necessità di sviluppare la vocazione commerciale del porto di Civitavecchia, – aggiunge il Segretario Generale – il cui core business è al momento la crocieristica. Si può utilizzare il momento di emergenza causato dal Covid come un’opportunità per ripensare il sistema di movimentazione delle merci, rendere più efficienti le connessioni logistiche, sviluppare nuove tecnologie: la stessa collocazione del porto al centro dell’Italia e del Mediterraneo, la sua vicinanza alla Capitale, la sua collocazione in una regione che ha nell’export il suo fattore trainante, rendono l’hub un potenziale volano per il tessuto economico di tutto il territorio”.

“Al contempo – conclude Masucci– accogliamo con favore il fatto che l’accordo sia orientato al rafforzamento della sinergia tra gli scali di Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino, che facendo rete aumenterebbero la competitività regionale e nazionale rispetto al contesto globale. L’auspicio è che si prosegua sulla strada del potenziamento infrastrutturale, intermodale e di rete”.

