Covid-19, altri 12 casi ad Ardea: aumentano a 85 i positivi dall’inizio della pandemia

Ardea – Dodici nuovi casi di coronavirus ad Ardea nell’arco di tre giorni. A darne notizia è stato l’assessore delegato alla Gestione dell’emergenza Covid-19, Alessandro Possidoni. Secondo gli ultimi dati, aggiornati a mercoledì 16 settembre, i casi nel comune risultano 85 dall’inizio della pandemia.

“Alla luce degli aggiornamenti pubblicati nel registro Seresmi, alla data del 16 Settembre 2020, i dati di infezione Covid-19 nella Asl Roma 6 hanno subito una crescita generale”, scrive l’Assessore sulla sua pagina Facebook.

“Dall’inizio dell’epidemia ad oggi – prosegue -, ad Ardea si sono registrati 85 casi totali così distribuiti: 40 pazienti guariti; 41 pazienti attualmente positivi (ricoverati o in isolamento domiciliare); 4 pazienti deceduti”.

“Rispetto all’ultimo aggiornamento fornito la scorsa settimana registriamo ulteriori 12 pazienti positivi ad Ardea. Anche questa settimana, guardando nella globalità tutta la zona della Asl Roma 6, si nota un aumento che tocca la maggior parte dei Comuni“.

“Rimaniamo in vigile sorveglianza – conclude l’Assessore – per monitorare al meglio la situazione. Facciamo tutti la nostra parte, rispettando le regole anti-Covid e le norme di igiene”.

