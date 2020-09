Dzeko lascia Roma e vola a Torino per fare coppia con Cr7

Roma – Edin Dzeko parte per Torino. Il fitto intreccio, che lo teneva legato ancora all’As Roma, si è sciolto ieri con il “sì” di Arkadiusz Milik: il numero 9 bosniaco può volare da Pirlo, mentre nella Capitale atterra il centravanti polacco.

L’Ex-City è il quarto capitano in 4 anni a lasciare Roma ma è il primo a non abbandonare la Serie A, infatti, parte dall’Olimpico verso l’Allianz Stadium per rincorrere nuovi obbiettivi in bianconero, per lottare in Champions e per provare ad aggiungere al suo invidiabile palmares finalmente e meritatamente lo scudetto tricolore.

La partenza del centravanti giallorosso scuote gli animi di tutto il tifo capitolino, porta alla mente ricordi indelebili, enormi delusioni e mille emozioni contrastanti: c’è la rabbia, la delusione ma anche la ferma consapevolezza che un campione come Dzeko meriti di più, perché spesso non basta il calore e l’affetto di una tifoseria, e forse è tempo che il 9 bosniaco vada a conquistare ciò che gli spetta altrove.

Comunque 5 anni, 222 presenze e 106 gol sono tanti e lasciarli andare non è facile per nessuno, nemmeno per la stessa Amra, moglie del calciatore, che ha tentanto di rimanere a Roma fino all’ultimo, alimentando le speranze di ogni romanista.

Nelle ultime settimane, infatti, le voci di una possibile partenza sembravano essere lontane, lo stesso calciatore aveva rilasciato dichiarazioni e indizi social durante la pausa nazionali, che facevano ben sperare e hanno reso questo trasferimento un vero e proprio fulmine nel cielo, non poi così sereno, del mercato giallorosso.

Cifre e contratti

La dolorosa operazione dovrebbe far fruttare tra i 12 e i 16 milioni all’As Roma, che metterebbe a segno un colpo notevole piazzando il giocatore di 34 a quelle cifre.

Mentre le due società ragionano ancora su eventuali contropartite, vedi l’ipotetico inserimento di De Sciglio, limando le ultime controversie sul trasferimento, dall’altra parte Paratici ha già raggiunto un’intesa con Dzeko, per l’ex-City è pronto un biennale da 7,5 milioni all’anno.

Per una punta in partenza, ce n’è una in arrivo: Arkadiusz Milik, ex-Napoli, è pronto a sposare il progetto della Roma per 5 milioni a stagione. Erede di una 9 davvero pesante, dovrà conquistare un tifo in lutto per la partenza del suo capitano.

(Il Faro online)