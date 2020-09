Gaeta sempre più sicura: approvato il progetto per la videosorveglianza in città

Gaeta – Gaeta sempre più sicura: la Giunta, infatti, ha approvato il progetto volto ad ampliare il sistema di videosorveglianza in città e che, quindi, permetterà di aumentare la tutela nei confronti dei cittadini.

“La città – ha spiegato il sindaco Cosmo Mitrano – sarà dotato di sistemi di videosorveglianza di ultimissima generazione. I primi impianti di videosorveglianza, già finanziati, saranno installati a breve”.

Ma, esattamente, con questi nuovi impianti, quali zone godranno della videosorveglianza? “In questa prima fase – ha sottolineato il Primo cittadino gaetano – gli impianti saranno installati in via Indipendenza e nel cuore medievale di Gaeta, dove insistono alcune importanti realtà, come la Base Pol/Nato che ospita la Base della Marina Militare Italiana e della Nave Ammiraglia della VI Flotta Statunitense; la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, la Tenenza dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto; oltre a un numero consistente di attività commerciali, che, a breve, potranno usufruire di questo ulteriore servizio, che aiuterà a combattere fenomeni come l’abbandono di rifiuti in strada e, soprattutto, la microcriminalità”.

