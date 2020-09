“La politica come la più alta forma di volontariato”, l’intervista a Gabriele Subiaco, candidato sindaco di Europa verde Terracina

Terracina – Una Terracina sempre più green era il sogno nel cassetto di Gabriele Subiaco, professore, ingegnere elettronico, dirigente d’azienda, imprenditore e co-fondatore del circolo locale di Legambiente. Un sogno che sta provando a trasformare in realtà, insieme ad Europa verde, di cui è il candidato sindaco.

Ma, soprattutto, un sogno, il suo, che non nasce da una qualche urgenza improvvisa, ma, piuttosto, dalla voglia che lo caratterizza da sempre: quella di mettersi in gioco, di metterci la faccia, contro tutto e tutti, se necessario. “Non penso che il volontariato e la politica siano due cose slegate tra loro – ha spiegato Subiaco a noi de ilfaroonline.it -. Per come la vedo io, la politica è la più alta forma di volontariato al servizio della comunità.

Per questo, il mio impegno verso l’ambiente non muterà, anche qualora venissi eletto. Allo stesso modo, il mio impegno nei confronti della politica non cambierà, qualsiasi cosa dicono le urne. Il motivo è semplice: voglio credere che ci sia ancora una speranza per questa città e per la sua gente. Auguro a tutti noi una vita libera, non ricattata, dove i nostri successi siano il frutto dei nostri meriti, delle nostre capacità e del nostro impegno”.

L’occasione mancata: il centrosinistra si presenta spaccato alle urne

Una visione differente di città quella di Subiaco e di Europa verde, che, però, nonostante gli sforzi, non è stata ben accolta dalle altre forze progressiste di questa campagna elettorale. Come mai? “Noi, come Europa verde, avevamo già un progetto pronto a febbraio, con tanto di candidature e programma.

Abbiamo comunque provato ad avere un dialogo con le altre forze politiche di sinistra (ricordiamo che i Verdi sono una forza che si pone in maniera non ideologica), in particolare, con il Pd. Credo, però, che a queste forze sia mancato il coraggio e l’umiltà di sposare quello che era il nostro progetto politico, la nostra visione di città. Sicuramente, sia per il fronte democratico che per la città tutta, questa è una mancata occasione per provare a scrivere insieme il futuro“.

Per una Terracina green: da dove partire?

E se il punto focale è trasformare Terracina in una città green, quali sono, invece, gli elementi da cui partire? “Per noi, sono 3 i punti nevralgici: economia verde, qualità dei servizi e ambiente e territorio.

Bisogna rimettere al centro di tutto – prosegue Subiaco – il concetto di benessere: quello della città, dei turisti e di chi Terracina la vive tutti i giorni. Pensiamo di avere l’esperienza giusta per renderlo possibile e se ci verrà data l’opportunità, lavoreremo perché diventi una realtà.

Tra le prime cose che farei, invece, se venissi eletto sindaco, sarebbe sicuramente quella di rimettere in sicurezza il territorio. Ricordiamo, per esempio, oltre il 30% della città è a rischio frane e alluvioni. A ciò si aggiunge che in molte zone di Terracina sono ancora carenti i servizi di base, come la rete idrica e fognaria.

Terracina – sottolinea Subiaco – deve ripartire da queste consapevolezze, per potersi poi ripensare in grande, con nuove infrastrutture, e, soprattutto, con una mobilità multimodale e integrata”.

La ricetta per vincere

Ma, allora, abbiamo chiesto in chiusura, qual è per Gabriele Subiaco e per i Verdi la ricette per vincere? “Molto candidamente? Noi abbiamo a cuore questa città e la sua modernizzazione. E – conclude il candidato sindaco – abbiamo le competenze e la volontà per affrontare le complesse sfide che la città si prepara ad affrontare. Siamo pronti per costruire un futuro a misura di giovani“.

