Ladispoli, riapre la biblioteca comunale “Peppino Impastato”: ecco tutti gli orari

Ladispoli – Il Comune di Ladispoli rende noto che la biblioteca comunale “Peppino Impastato” e’ riaperta all’utenza per i prestiti, le restituzioni dei testi e per l’accesso contingentato alla sala studio situata al piano terra.

Accesso alla sala studio

Si ricorda di attenersi alla normativa inerente l’emergenza epidemiologica e sanitaria anti covid-19, indossando la mascherina ed utilizzando il gel igienizzante per le mani.

La biblioteca comunale “Peppino impastato”, nel rispetto delle indicazioni del Dpcm del 7 agosto e delle specifiche fornite dal responsabile della sicurezza, ha riaperto l’accesso alla sala studio nei seguenti orari:

lunedì 9:00 – 13:00

martedì 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

mercoledì 9:00 – 13:00

giovedì 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

venerdì 9:00 – 13:00

L’accesso alla sala studio è consentito previa prenotazione, da effettuarsi sulla nuova piattaforma.

Consultazione e prestito dei testi

Le procedure di prenotazione e prestito dei volumi rimarranno invariate: via mail, scrivendo a biblioteca@comunediladispoli.it, via telefono al numero 0699231672 o accedendo con le proprie credenziali al catalogo online all’indirizzo http://opac.regione.lazio.it/sebinaopac/.do.

L’eventuale accesso alla sala per la sola scelta dei volumi sarà valutato di volta in volta dal personale in servizio.

L’orario di apertura al pubblico per il ritiro e la consegna dei testi è il seguente: dal lunedì al venerdì’ dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ed il pomeriggio di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Attualmente il servizio di prestito interbibliotecario è sospeso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli