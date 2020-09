Latina, 45enne con l’“abitudine” ad evadere dai domiciliari finisce a Rebibbia

Latina – Dopo essere stato scarcerato dalla Casa circondariale di Pescara per essere ammesso al regime più favorevole degli arresti domiciliari, un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, nella medesima giornata di giovedì 10 settembre aveva pensato bene di uscire per un giro in auto.

Intercettato dagli agenti della Volante di Latina, era stato arrestato per evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto nuovamente in regime di arresti domiciliari.

Tuttavia, l’insofferenza dimostrata nei confronti delle disposizioni restrittive impostegli, testimoniata dalla condotta illecita descritta, è valsa al 45enne. il pronto ritorno in carcere.

Alle prime ore dell’alba il personale della Squadra Volante della Questura di Latina ha rintracciato l’uomo per eseguire l’ordinanza di aggravamento con applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Roma – III Sezione Penale.

Le ricerche si sono protratte per circa due giorni, infatti l’uomo, sebbene sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato per l’ennesima volta dalla sua abitazione e quando vi ha fatto ritorno, ha trovato ad attenderlo i poliziotti della Volante che questa volta lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Rebibbia, nuovo complesso di Roma.

